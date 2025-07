ERVA Spor Okulları'nın 58'incisi Melikgazi Belediyesi Mimarsinan ERVA Spor Okulu açıldı

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 58. ERVA Spor Okulu; Melikgazi Belediyesi Mimarsinan ERVA Spor Kulübü’nün açılış törenine gerçekleştirildi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, il müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Çiçek: “Bazen diyorlar, nedir ki? Sadece bir spor okulu değil mi? Niye bu kadar önem veriliyor? Veya ERVA ne ki? ERVA dediğimiz olay erdemlerimizle varız. Yani Türk gencinin sahip olması gerektiği milli şuur, manevi duygular, memleketine olan sevda, tarih bilinci, aynı zamanda sporla birleşerek hayal ettiğimiz memleketimizin geleceği için dertlenen gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunun arkasında koskocaman bir ordu var. Bazen üzülüyorum. Ne gerek var Erva'ya gibi konuşmalar olunca üzülüyorum. ERVA, 16 bin öğrencisi, okul aile birliği başkanlarıyla her mahallede en ücra yerde bile olsa gençlerimizi yalnız bırakmayacağımızın meydan okuması. Defalarca söyledim meydan okuyoruz diye. Hiçbir gencimizi yalnız bırakmayacağız diye artık slogan haline gelecek şekilde ezberlere düşecek şekilde söyledim. Tahammülümüz yok. Hiçbir gencimizin kendini yalnız hissetmesine tahammülümüz yok. Hiçbir gencimizin tuzak kurulmasına, kendi kaderinde yalnız bırakılmasına, bataklığa sürüklenmesine ne tahammülümüz var ne de buna fırsat verecek kişileriz bizler. Hiç durmadan her mahallede ERVA Spor Okulu'nu açacağız. Antrenörlerimizle, değerli eğitimi veren hocalarımızla her yerde olacağız. Çünkü benim buna hazır dertli bir kadrom var. Evet namus meselemiz. Evet şeref meselemiz. Hiçbir gencimizi yalnız bırakmamak, onlarla dertlenmek, ailelerimizle beraber olmak bizim şeref meselemiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise: “Hani bir söz vardır ya, kıtlık zamanı verilen ekmek unutulmaz diye. Şimdi yapılan işin değeri, tabi ki kıymetli ama, o gün o yapılan iş o kadar kıymetliydi ki, bugün biz Kahramanmaraş’a gittiğimizde şehrimizden bahsediyorlar” diyerek Vali Çiçek’e teşekkürlerini sundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da” emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak: “Burada güzel bir tesisin açılışını yapıyoruz. Burada 58. ERVA'yı açıyoruz. Sayın valimizle biz deprem bölgesinde yakın çalıştık. orada bize 3 günde Elbistan'a çarşı kurdu, kurdurdu. 5 günde Adıyaman'a çarşı kurdurdu. Aynı tempoda çalışıyoruz. 2025 yılı aile yılı bu kapsamda bu tesis çok büyük önem arz ediyor. Biz Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz” diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da 58’inci ERVA’yı açmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek teşekkürlerini sundu.