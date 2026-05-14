ERVA Spor Okulları’nın 69’ncusu Eczacı Odası ERVA Spor Kulübü açıldı

Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, Kayseri Eczacı odası tarafından hayata geçirilen Eczacı Odası ERVA Spor Kulübü’nün açılış töreni gerçekleştirildi.

Fatih Mahallesi’ndeki 69’ncu Eczacı Odası ERVA Spor Kulübü’nün açılışına Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Artık Kayseri’de madalyalara ambargo koymak için azmi var, hedefi var. Bugün 520 madalyaya ulaştık, 17 bin sporcuyla beraber tarih yazıyoruz. Bakın göreceksiniz bugünleri not edelim. Yakın bir zamanda birkaç yıl içerisinde Türkiye’de 26-27 branşta bütün madalyalarda Kayseri’nin sesi duyulacak. Türk Bayrağını diğer bayrakların üzerine çıkaracak bu çocuklar. Çünkü bu çocuklar millet için, bayrak için yaşarlar. Memleketlerini her türlü sevdanın üzerine koyarlar. Biz biliyoruz ki bizim çocuklarımız sadece anne babalarının çocukları değil koskoca Türk Milletinin çocuklarıdır. Biz bu yola çıkarken dedik ki meydan okuyoruz. Hiçbir çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz. Hiçbir çocuğumuzu bağımlılara teslim etmeyeceğiz diyerek meydan okuduk” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da “Mimarsinan Kasabamıza cam köprülü teras yapıyoruz inşallah. Bu, Kayseri’yi Mimarsinan’a çekecek. Akıl Küpü Kütüphane ve kafeterya yapıyoruz yukarıya. Bir de Malatya yolundan Mimarsinan merkezine kadar refüj düzenlemesi ışıklandırması, ağaçlandırması yapacağız. Bu yaz inşallah Mimarsinan’ın yazı olacak” şeklinde konuştu.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ise, 14 Mayıs Eczacı Günü’nde gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak bir projede bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Bugünün ayrı bir önemi ise 14 Mayıs Eczacı Günü. Bilimsel eczacılığın 187’nci kutladığımız bu anlamlı günde böylesine gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayacak olması, dışarıda karşılaşabilecekleri birçok tehlikeden bunların korunmasına yardımcı olmamız bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Eczacılık mesleği insanlığın en başından beri var olan, insanlığın her alanına imza atan bir meslek grubudur. Bunu Mezopotamya’daki kil tabletlerin üzerinde de görüyoruz. Antik Mısır tarihinde de görüyoruz. Osmanlı ve Selçuklu Darülşifahanelerinde de görüyoruz. Ancak 1839 yılında ilk eczacılık sınıfının açılmasıyla birlikte 14 Mayıs Eczacılık Günü olarak kutlanıyor” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da 69’ncu Erva Spor Kulübü’nün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından 69’ncu Eczacı Odası ERVA Spor Kulübü’nün açılışı dualarla gerçekleştirildi.