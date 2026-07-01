ERVA Spor Okulları’nın 71’ncisi ‘GENÇLİK ERVA Spor Kulübü’ açıldı



Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, ‘Gençlik ERVA Spor Kulübü’nün’ açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Gençlerimizin zehirlenmesine asla ama asla izin vermeyeceğiz. Demokrasi Mahallesi’nde, Sahabiye’de, Develi’de vermeyeceğiz. Bir tek gencimizi dahi vermeyeceğiz. Jandarma komutanı, emniyet müdürü ve ben ilin en büyük mülki amiri olarak buradayım. Bir tek gencimizin dahi kaybolmasına dahi göz yumarsak, muhtarlarımızla beraber aldığımız nefes, içtiğimiz su bize haram olsun” dedi.

Demokrasi Mahallesi’ndeki Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu’nda gerçekleştirilen 71’nci ‘Gençlik ERVA Spor Kulübü’nün açılışına Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, vali yardımcıları, kaymakamlar, muhtarlar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Geçen gün gördünüz, emniyetimiz Kayseri tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Gençlerimizi zehirlemek isteyen 280 kişiye operasyon yaptı. Sabahın erken saatlerinde 260’a yakın kişiyi enselerinden tuttuğu gibi adalete teslim etti. Dedi ki, siz gençlerimizi daha fazla zehirleyemeyeceksiniz, buna izin vermeyeceğiz. Bu 255 kişiden 240’ı tutuklandı. Bu bir mücadele, bu mücadeleyi her yerde vereceğiz. Gençlerimizin zehirlenmesine asla ama asla izin vermeyeceğiz. Demokrasi Mahallesi’nde, Sahabiye’de, Develi’de vermeyeceğiz. Bir tek gencimizi dahi vermeyeceğiz. Jandarma komutanı, emniyet müdürü ve ben ilin en büyük mülki amiri olarak buradayım. Bir tek gencimizin dahi kaybolmasına dahi göz yumarsak, muhtarlarımızla beraber aldığımız nefes, içtiğimiz su bize haram olsun. Gençlerimiz spor salonlarında olacak, bu salonları dolduracaklar. Onlar sanat yuvalarında olacak. Şampiyonluklar getirecek, amacımız ve ümidimiz bu. ERVA’nın hamilerinin amacı bu, başka hiçbir şeyi istemiyoruz. Onlar gençlere tuzak kuruyorsa biz o tuzakları başlarına geçireceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da konuşmasında Gençlik ERVA Spor Kulübü’nün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından ERVA sporcuları tarafından gösteriler yapılırken, 71’nci ERVA Spor Okulu olan Gençlik ERVA Spor Kulübü’nün açılışı gerçekleştirildi.