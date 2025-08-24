Erva Spor Okulları'nın ismi nasıl doğdu?

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Gündem Turizm" programına katılarak, moderatör KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı.

Erva spor okullarının isminin çıkış hikayesi hakkında bilgiler veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Erdemlerimizle varız. Şimdi Erva nereden çıktı? Şimdi bazıları diyor ki bu isim nereden çıktı? Niye Erva? İstişare ortamında çalışan, okul idarecilerini, öğretmenleri, turizmcileri, neyse, hangi sektörse, karşıma alıp onlarla istişare ederek bir şey yapan idareciyim. İsmi ne olsun? Bir spor okulu açacağız. Kayseri mi olsun? Yoksa Spor Kayseri mi olsun? Bir sürü alternatif çıktı. Öğretmenimizin birisi çıktı, dedi ki: "Sayın Valim, biz bu spor okullarında aynı zamanda erdemlerimizle ilgili diksiyon eğitimleri, gelenekler, görenekler, Mimar Sinan'dan tutun da Kayseri'nin bütün değerlerini anlatacağız. Kayseri'de çocuklarımıza adab-ı muaşeret dahil bir değer de anlatacağız." "Erdemlerimiz de olsun. Erdemlerimiz" diyelim son erdemlerimizle varız sözü çıktı. Çok hoşumuza gitti. Oy birliğiyle kabul edenler, etmeyenler, kendi öğretmenlerimizin, kendi memurlarımızın fikriyle ortaya çıktı. Erdemlerimizle Varız Erva Spor Okulları diye karar verdik. Şimdi açılımı bu. Bu Kayseri'nin, kendi arkasında valiliğin olduğu, iş insanlarının, STK'ların, sanayi, ticaret odalarımızın, belediyenin her birimizin olduğu ama valiliğin himayelerinde yürütülen bir spor okulu” diye konuştu.

‘HİÇBİR ÇOCUĞUMUZU KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA KURBAN VERMEYECEĞİZ DİYEREK MEYDAN OKUYORUZ’

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bugün 16 bin öğrencisi olan, 59'uncuyu geçen hafta açmış olduğumuz muhteşem bir meydan okuma. Meydan okuma derken birileri anlamayabilir. Çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere karşı meydan okuma. Çocuklarımızı bataklığa sürüklemek isteyenlere, çocuklarımızı tuzağa düşürmek isteyenlere karşı meydan okuma, başka kimseye değil. Alçaklara karşı bir meydan okuma. Yoksa diyoruz ki nasıl bir meydan okuyoruz? Hiçbir çocuğumuzu kaybetmeyeceğiz. Hiçbir çocuğumuzu kötü alışkanlıklara kurban vermeyeceğiz diyerek meydan okuyoruz ve çocuklarımızla 16 bin kişilik bir aileyiz. 120 antrenörümüz, 180 eğitmenimiz, okul aile birlikleri başkanlarımızla inanılmaz bir aileyiz. Kocaman bir aileyiz. Hani hep anlatıyorum, onlarla başka bir bağım oluştu. Hamileri, iş dünyasıyla beraber Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Çığ gibi de büyüyor” şeklinde konuştu.