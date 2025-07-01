ERVA Spor Okulları’nın sporcu sayısı 15 bine ulaştı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ERVA (Erdemlerimizle Varız) Spor Okulları'nın sporcu sayısı 15 bine ulaştığını açıkladı. Vali Çiçek yaptığı açıklamada, "Her mahallede spor okulu açacağız diye çıktığımız yolda, bugün spor okulu sayımız 55'e ulaştı. Antrenör sayısı 120, eğitmen sayısı ise 160’tır. 45 spor okulumuzda aile birlikleri kuruldu. Her bir okulumuz, bir kurumun çatısı altında oluşturuldu. Bütün masraflar ve ihtiyaçlar bu kurumlarımız tarafından karşılanmaktadır. ERVA Spor Okulları Projesi, Kayseri'deki STK'lar, iş insanları, şirketler ve kamu iş birliğiyle; Kayseri'nin kendi içinden çıkardığı, Kayseri'ye ait bir projedir ve çığ gibi büyümeye devam etmektedir. Amacımız; gençlerimizi kendi yaşadıkları mahallelerde sporla buluşturmak, onlarla kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak ve gençlerimizin bizim için ne kadar önemli olduğunu onlara hissettirmektir. Biz, gençlerimizi sadece ailelerinin bir evladı olarak değil, aynı zamanda büyük milletimizin bir evladı ve geleceği olarak görüyoruz” ifadelerinde bulundu.