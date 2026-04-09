ERVA Spor Okulları Proje Müdürü Benli 'Biz iyi sporcudan önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz'

ERVA Spor Okulları Proje Müdürü Muammer Benli ve ERVA Spor Okulları Genel Koordinatörü Gazi Koçer, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

ERVA Spor Okulları hakkında bilgiler veren Proje Müdürü Muammer Benli; “Kayseri'nin 66 farklı mahallesinde varız. 16.000 şu anda kayıtlı sporcumuz var. 27 farklı branşta, 120 antrenörle hizmet vermekteyiz. Biz sadece sportif anlamda değil; diğer anlamda adab-ı muaşeret, tarih bilinci, değerler eğitimi, Peygamber Efendimiz'in hayatı gibi birçok noktada çocuklarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum? ERVA'nın aslında bu yönünü biraz kaçırıyoruz. Biz 66 tane ERVA Spor Okulu açtık ama bir tanesinde bile yeni bina yapılmadı, yeni bina açılmadı. Peki nasıl yapıldı? Devletin kullanılmayan, eski, kapısına kilit vurulmuş, atıl binalarını, Sayın Valimizin himayelerinde, her ERVA'nın bir hamisi olmak kaydıyla yeniledik, aslında yeni bir spor salonu oluşturduk. Kayseri'ye şu anda 66 farklı mahallede spor tesisi kazandırıldı ama hiç yeni bina yapmadık. Aslında bu çok güzel bir şey. Kullanılmayan alanlar, boş olan alanlar, atıl olan alanları biz Kayserimize Sayın Valimizin öncülüğünde, himayelerinde 66 farklı mahallede aslında bir spor tesisi kazandırmış olduk.” açıklamasını yaptı.

ERVA Spor Okulları’nın yalnızca sporcu değil topluma faydalı bireyler yetiştirdiğine de dikkat çeken Benli; “Bizler Spor Akademisi mezunuyuz, bu işin mutfağından gelen insanlarız. ERVA'ya sadece sportif anlamda bakmamak lazım. 16.000 sporcumuzla birebir muhatap olan, onları rol model alan 120 antrenörümüze söylediğimiz şudur; ‘Biz iyi sporcudan önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz’. İyi insan yetiştirdiğimiz zaman topluma faydalı olacağına inanıyoruz. Önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz, daha sonrasında iyi sporcu yetiştirmek istiyoruz. Bugün çocuk dediklerimiz yarın kaldırımda yetişkin vatandaş olarak sizin ve benim yanımdan geçen insanlar olacak. Özellikle kadın sporcularımız. Bunların her birisi ileride anne adayı, çocuk yetiştirecek bu memlekete. Biz sporcularımıza söylüyoruz, antrenörlerimize söylüyoruz, eğitmenlerimize söylüyoruz; ‘Vatanını, milletini, dinini, devletini ve bayrağını bilen nesiller yetiştirmek istiyoruz’. Kısacası iyi bir Müslüman Türk genci yetiştirmek istiyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz Sayın Valimizin himayesinde bütün çabamız ve gayretimiz bu. 66 ERVA'nın genel ekseriyeti Kayseri'nin dezavantajlı mahallelerinde açılan ERVA'lar. Devletin biz de buradayız diye el uzattığı ERVA'lar. Dezavantajlı mahallelerde açtığımız için dokunduğumuz kitle çok önemli bir kitle. İnşallah ERVA sayesinde geri dönüşümleri, geri dönütleri de görüyoruz. Proje başladıktan sonra, antrenmanlar ve eğitimler başladıktan sonra o çocuklardaki değişimi gördüğümüz zaman bizler o kadar çok mutlu oluyoruz ki. Onun için biz Sayın Valimize sizlerin huzurunda teşekkürlerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz.” ifadelerini kullandı.