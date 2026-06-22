ERVA Spor Okullarında online başvuru sistemi hizmete açıldı

Gençlerin spora erişimini kolaylaştırmak ve kayıt süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla oluşturulan sistem sayesinde, www.ervasporokullari.com internet sitesi üzerinden öğrenciler, ERVA Spor Okullarına hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan ERVA Spor Okullarımız, her geçen gün büyüyen yapısıyla dikkat çekiyor. Yeni dijital kayıt sistemiyle birlikte daha fazla gencimizi sporla buluşturmayı hedefliyoruz. ERVA Spor Okullarına kayıtlar artık bir tık ötede” dedi

Valimiz Çiçek ayrıca, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan ERVA Spor Okullarının, Kayseri’nin geleceğine yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, tüm gençleri spor yapmaya davet etti.