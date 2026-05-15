ERVA Sporcularına Kayseri'de Coşkulu Karşılama

2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası kapsamında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil eden Gençlik ERVA sporcusu Neslihan Kibar, U15 kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı şampiyonada mücadele eden Leyla Dulda ise Avrupa ikincisi olarak kürsüde yer aldı. Avrupa arenasında sergiledikleri üstün performansla ay-yıldızlı bayrağı zirveye taşıyan genç sporcular, elde ettikleri derecelerle hem Kayseri’nin hem de Türkiye’nin gururu oldu. Şampiyonada Milli Takım antrenörü olarak görev yapan ERVA Spor Okulları Bilek Güreşi Antrenörü Davut Gökdoğan da milli takımın önemli başarılara ulaşmasında katkı sağlayarak takdir topladı. Şampiyona dönüşünde sporcular ve antrenör için Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi. Coşkulu anların yaşandığı törende İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından Avrupa şampiyonu Neslihan Kibar’a, Avrupa ikincisi Leyla Dulda’ya ve antrenör Davut Gökdoğan’a çiçek takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı, başarılı sporcuları tebrik etti.