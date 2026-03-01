Erva sporcusu Hamade'den Vali Çiçek'e özlem dolu mesaj

KTO Erva Spor Kulübü öğrencisi Şeyma Hamade, ailesiyle Suriye’nin Başkenti Şam’a dönüş yaptı. Şam’dan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e bir video mesaj yayımlayan ve ERVA’da geçirdiği günlere özlem duyan Hamade, Vali Çiçek’i evlerinde misafir etmek istedikleri belirterek Şam’dan Türkiye’ye ve Vali Gökmen Çiçek’e selam gönderdi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, KTO Erva Spor Kulübü öğrencisi Şeyma Hamade’nin bu mesaja karşılık verdi. Vali Çiçek, “Kayseri’de doğup büyüyen ve 14 yıl boyunca Kayseri’de yaşayan Şeyma… Bu şehrin sokaklarında izlerin, anılarında çocukluğun kaldı. Kayseri Ticaret Odası bünyesindeki Erva Spor Okulu’nda geçirdiğin günler hala aklımızda. Ailenle birlikte Şam’a dönmüş olsan da, Kayseri’yi ve arkadaşlarını özlediğini duymak bizi çok duygulandırdı. Biz de seni özledik Şeyma kızım. Kalbimiz hep seninle” şeklinde konuştu.