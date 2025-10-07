  • Haberler
  • Gündem
  • ERVA Sporcusu Kahraman, U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek

ERVA Sporcusu Kahraman, U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek

Yeşilay ERVA Spor Kulübü sporcusu Zehra Kahraman Güreş Milli Takımı ile birlikte 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenecek olan U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda 46 kiloda mindere çıkacak.

ERVA Sporcusu Kahraman, U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek

Yeşilay Erva Spor Kulübü Sporcusu Zehra Kahraman Güreş Milli Takımı ile birlikte 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenecek olan U15 Güreş Balkan Şampiyonası’nda 46 kiloda mindere çıkacak.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise,“Bayrağımızı dalgalandırmak, Milli Marşımızı dinletmek ve Erva'nın gücünü göstermek için mücadele edecek sporcumuza başarılar diliyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Vali Çiçek: 'Yeşilhisar'daki Aziz Georgios Kilisesi dünya turizmi açısından çok önemli'
Vali Çiçek: “Yeşilhisar’daki Aziz Georgios Kilisesi dünya turizmi açısından çok önemli”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!