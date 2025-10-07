ERVA Sporcusu Kahraman, U15 Güreş Balkan Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek

Yeşilay Erva Spor Kulübü Sporcusu Zehra Kahraman Güreş Milli Takımı ile birlikte 7-12 Ekim tarihleri arasında Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenecek olan U15 Güreş Balkan Şampiyonası’nda 46 kiloda mindere çıkacak.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise,“Bayrağımızı dalgalandırmak, Milli Marşımızı dinletmek ve Erva'nın gücünü göstermek için mücadele edecek sporcumuza başarılar diliyoruz” denildi.