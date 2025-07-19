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  • ERVA Sporcusu Muhammed Eren Boks Milli Takım Hazırlık Kampına davet edildi

ERVA Sporcusu Muhammed Eren Boks Milli Takım Hazırlık Kampına davet edildi

Yesevi ERVA Spor Kulübü Sporcusu Muhammed Eren Doğan, Avrupa Şampiyonası için Boks Milli Takımı hazırlık kampına davet edildi.

ERVA Sporcusu Muhammed Eren Boks Milli Takım Hazırlık Kampına davet edildi

Türkiye Boks Federasyonu “Üst Minik Boks Milli Takım Hazırlık Kampı” 20 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında Kastamonu’da gerçekleştirilecek. Avrupa Şampiyonası Boks Milli Takımına katılacak isimlerin belirleneceği kampa Kayseri’den de 1 sporcu dahil edildi. Üst Minikler Türkiye Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Yesevi ERVA Spor Kulübü Sporcusu Muhammed Eren Doğan hazırlık kampında yer alacak. Genç sporcu başarılı olması halinde milli takım kadrosuna dahil edilecek.

Haber Merkezi

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