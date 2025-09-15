ERVA Sporcusu Uçar dünya ikincisi oldu

Erva Spor Okulları sporcusu Huri Uçar Bulgaristan'ın Albena şehrinde devam eden Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında U-15'te Dünya 2'ncisi oldu.

Kayseri Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında açılan ERVA Spor Okulları sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Erva Spor Okulları sporcusu Huri Uçar Bulgaristan’ın Albena şehrinde devam eden Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında U-15'te Dünya 2’ncisi oldu.

