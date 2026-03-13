Erzurum'da düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası'ndan 15 madalya döndüler
Erzurum'da 9-11 Mart tarihlerinde düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası final etabına katılan Kayserili sporcular 15 madalya ile döndü.
Erzurum’da 9-11 Mart tarihlerinde Snowboard Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri’den katılan sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Şampiyonanın final etabında yarışan sporcular 15 madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, antrenörler Mustafa Demir ve Sait Güneş ile derece elde eden sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
(RHA)