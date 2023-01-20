Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun oyunu ilgiyle izlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçılarının Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda sahnelediği 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' isimli tiyatro oyununu eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte izledi. Oyunu ilgiyle izleyen Büyükkılıç, Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçılarına teşekkür ederken sanatseverleri de tiyatroya davet etti.

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  • 20.01.2023 11:44
  • Güncelleme: 20.01.2023 13:37
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Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun oyunu ilgiyle izlendi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçılarının Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda sahnelediği ‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ isimli tiyatro oyununu eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte izledi. Oyunu ilgiyle izleyen Büyükkılıç, Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçılarına teşekkür ederken sanatseverleri de tiyatroya davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Ankara’da yaptığı çalışmalar sonucunda kurulan Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda sahne alan ’Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ isimli tiyatro oyunu, tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da oyunu eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte izledi. Başkan Büyükkılıç, tiyatroseverlerden tam not alan oyunda emeği geçenleri tebrik ederek; “Kıymetli eşim Necmiye Hanım ile birlikte Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını isimli tiyatro oyununu keyifle izledik. Böylesine güzel bir oyunda emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Güngör Dilmen’in yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya’nın yönettiği Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenen 2 perdelik oyun, Osmanlı’ da 1800’lü yılların sonlarına doğru, sarayda doğup büyümüş Mahitap hatunun çırağ edilerek Aksaray’ın eski, köhne konağının bulunduğu Bican efendi sokağına taşınması ile başlayan hikâye, bir aşk kadını olan Mahitap hatunun aradığı aşkı bu sokakta bulduğunu sanıp olayların onu bambaşka bir duruma sürüklediğini anlatıyor.

Oyun, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde seyirci ile buluşmaya devam edecek.

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İHA

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