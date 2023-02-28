Eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonunda 10 gözaltı

Kayseri KOM Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalarda; Kayseri’de kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan şahısların bilgisine ulaşıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda şüpheli şahıslar 3 ay süreyle takibe alındı.

Yapılan tespitler sonucunda, şüpheli şahıslara yönelik Kayseri ve Mardin’de 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 2 bin 200 paket kaçak sigara, 40 litre sahte alkol, 134 adet sahte alkol yapımında kullanılan materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ve 3 araca el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri sonrası hakim karşısına çıkarılacak.