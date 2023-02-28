Eş zamanlı 'kaçakçılık' operasyonunda 10 gözaltı
Kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yaptıkları iddiasıyla Kayseri ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
- 28.02.2023 17:44
- Güncelleme: 28.02.2023 17:44
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Kayseri KOM Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalarda; Kayseri’de kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan şahısların bilgisine ulaşıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda şüpheli şahıslar 3 ay süreyle takibe alındı.
Yapılan tespitler sonucunda, şüpheli şahıslara yönelik Kayseri ve Mardin’de 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 2 bin 200 paket kaçak sigara, 40 litre sahte alkol, 134 adet sahte alkol yapımında kullanılan materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ve 3 araca el konuldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri sonrası hakim karşısına çıkarılacak.