Eş zamanlı narkotik operasyonu: 17 gözaltı
Kayseri'de narkotik ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik tespit edilen adreslere 49 ekip ve 211 personel ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarlarda fişek ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik tespit edilen adreslere 49 ekip ve 211 personel ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Narkotik Arama Köpeği ETA ile yapılan aramalarda; Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarlarda fişek ele geçirildi.
Toplam 17 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı, haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.