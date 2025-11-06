Eş zamanlı operasyonda 24 bin 663 kişi sorgulandı: 148 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden 618 personelin katılımıyla kent genelinde toplam 67 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar-7 eş zamanlı Huzur-Asayiş uygulamaları neticesinde;

24 bin 663 şahıs ve 8 bin 828 araç sorgusu yapıldı, bir çok park, bağ evi ve umuma açık alan kontrol edildi. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda narkotik madde ve bir çok sayıda uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirilerek 45 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan uygulamalarda 148 aranan şahıs yakalandı, 19 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı. 49 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 132 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 117 sürücüye yüksek ses müzikten, 10 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan işlem yapıldı, 85 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 18 fişek, 4 adet çalıntı oto ve 8 adet yakalamalı/hacizli oto ve 1 çekme belgeli oto ele geçirildi.