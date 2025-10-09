Eş zamanlı operasyonda 73 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince bin 250 personelin katılımıyla kent genelinde toplam 66 noktada gerçekleştirilen Şehit Murat Akpınar eş zamanlı Huzur-Asayiş uygulamaları neticesinde 16 bin 197 kişi ve 6 bin 298 araç sorgusu yapıldı. 73 aranan şahıs yakalandı, 257,12 gram narkotik madde ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm birimlerden bin 250 personelin katılımıyla kent genelinde toplam 66 noktada Şehit Murat Akpınar eş zamanlı Huzur-Asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda 16 bin 197 şahıs ve 6 bin 298 araç sorgusu yapıldı, 397 park ve 136 umuma açık alan kontrol edildi.
    
257,12 gram narkotik madde ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 490 adet gümrük kaçağı sigara paketi, 30 kilogram kaçak tütün, 20 bin 400 adet makaron ele geçirilerek, 26 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Öte yandan 73 aranan şahıs yakalandı, 18 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet fişek, 5 adet yakalama hacizli oto ele geçirildi.

