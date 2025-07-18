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Eş zamanlı operasyonla yakalandılar: Şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

Kayseri'de narkotik ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik tespit edilen saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde A.Ç. (35), R.A. (24), Ö.Ç. (25), H.K. (27) ve B.Ç. (22) saklandıkları adreslerde yakalandı. Yapılan aramalarda ise R.A.'nın (24) iç beden muayenesinde mide kısmında 260 gram eroin tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar: Şüphelinin midesinden uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik tespit edilen saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde; A.Ç. (35), R.A. (24), Ö.Ç. (25), H.K. (27) ve B.Ç. (22) yakalandı.

Yapılan aramalarda ise R.A.’nın (24) Şehir Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde mide kısmında 260 gram eroin maddesi, H.K.’nin (27) saklandığı adreste 4 parça halinde 111.5 gram sentetik kannabinoid, 2 parça halinde 69 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde ve 2 adet uyuşturucu hap, Ö.Ç. (25) ve B.Ç. (22) isimli şahısların aranılan adreslerinde yapılan aramada da 
790 gram skunk maddesi olmak üzere toplam 1 kilogram 161.5 gram narkotik madde ele geçirildi.

A.Ç. (35), R.A. (24), Ö.Ç. (25), H.K. (27) ve B.Ç. (22)  hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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