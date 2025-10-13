Esad Coşan Cami-i Şerifi Külliyesi'nin inşaatına başlandı

Yeni yapılacak olan Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Cami-i Şerifi Külliyesi ve Gençlik Eğitim Merkezi, derslikler, kütüphane ve oyun alanları gibi çeşitli sosyal donatıları içerecek. Projenin en kısa sürede tamamlanarak, özellikle gençlerin ve kadınların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Yetkililer, bu tür projelerin ilçenin eğitimine, gençliğine ve maneviyatına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, destek verenlere teşekkürlerini iletti. Hacılar’ın bu yeni tesisi, bölge halkının sosyal ve kültürel yaşamına değer katmayı amaçlıyor.