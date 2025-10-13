  • Haberler
  • Gündem
  • Esad Coşan Cami-i Şerifi Külliyesi'nin inşaatına başlandı

Esad Coşan Cami-i Şerifi Külliyesi'nin inşaatına başlandı

Hacılar ilçesinde, Erciyes Mahallesi'nde yeni bir cami ve gençlik eğitim merkezi inşaatına başlandı. Proje, hayırsever bir iş insanı tarafından destekleniyor ve yaklaşık 900 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek.

Esad Coşan Cami-i Şerifi Külliyesi'nin inşaatına başlandı

Yeni yapılacak olan Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Cami-i Şerifi Külliyesi ve Gençlik Eğitim Merkezi, derslikler, kütüphane ve oyun alanları gibi çeşitli sosyal donatıları içerecek. Projenin en kısa sürede tamamlanarak, özellikle gençlerin ve kadınların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Yetkililer, bu tür projelerin ilçenin eğitimine, gençliğine ve maneviyatına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, destek verenlere teşekkürlerini iletti. Hacılar’ın bu yeni tesisi, bölge halkının sosyal ve kültürel yaşamına değer katmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kapadokya'nın Kalbinde Bir Eğitim Mirası: Tarih, Teknoloji ve Toplum İçin Üniversite
Kapadokya’nın Kalbinde Bir Eğitim Mirası: Tarih, Teknoloji ve Toplum İçin Üniversite
Biber gazı kullanmak, meşru müdafaa sayılır mı?
Biber gazı kullanmak, meşru müdafaa sayılır mı?
Rektör Altun 'Bir üniversitenin en büyük başarısı, mezunlarının insan hayatına kattığı değerlerdir'
Rektör Altun; “Bir üniversitenin en büyük başarısı, mezunlarının insan hayatına kattığı değerlerdir”
ERVA Spor Okulları istişare toplantısı gerçekleştirildi
ERVA Spor Okulları istişare toplantısı gerçekleştirildi
Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde birçok etkinlik ve yatırım karara bağlandı
Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde birçok etkinlik ve yatırım karara bağlandı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı bıçaklı kavganın ilk duruşması görüldü
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı bıçaklı kavganın ilk duruşması görüldü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!