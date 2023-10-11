Esentepe Mahallesi'nde hizmetler ardı ardına tamamlanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mahallesinde çalışmaları devam eden aile sağlık merkezi, akıl küpü kütüphanesi ve ikinci bahar evi ile yapılan yolları yerinde inceledi.

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  • 11.10.2023 16:16
  • Güncelleme: 11.10.2023 17:53
Esentepe Mahallesi'nde hizmetler ardı ardına tamamlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mahallesinde çalışmaları devam eden aile sağlık merkezi, akıl küpü kütüphanesi ve ikinci bahar evi ile yapılan yolları yerinde inceledi.

İlçede yatırımların hızla devam ettiğini vatandaşlara en iyi hizmeti götürme gayesiyle çalıştıklarını belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Esentepe Mahallemizde muhtarımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendiriyoruz. Girne Şehitler Caddesi oldukça uzun ve önemli bir bağlantı yolu. Burada yaklaşık 2 aydır altyapı faaliyetleri yapılıyordu. Şimdi tamamen değişti tamamlandı altyapısı bitti asfaltını döktük. Burada Nurettin Naciye Setenci Aile Sağlık Merkezimizde tamamlandı. Kendi başında iki katlı güzel bir Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar evimiz de hızla ilerliyor. Kaba inşaatı bitti. İnşallah bu bölge çok şenlenecek. Burası mahallenin tam ortası diyebileceğimiz nokta. Dolayısıyla hem kaldırımlar hem yolumuz hem duvarlar yapılıyor. Hem de burada iki tane güzel tesisimiz yapılıyor. Yakında inşallah bu aile sağlık merkezini hizmeti açacağız. İnşallah Akıl Küpü Kütüphanemizi ve İkinci Bahar evimizi de en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun. Muhtarlarımız da sürekli bizlerle görüşüp ihtiyaçları bize bildiriyorlar. Biz de elimizden geldiğince bütçe çerçevesinde hızlı bir şekilde çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımız tüm hemşirelerimize hayırlı olsun.”

Mahalle sakinlerinin büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Palancıoğlu mahallelerine yaptığı hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

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İHA

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