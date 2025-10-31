  • Haberler
Esentepe Mahallesi'nde Yeni Bir Okulun Temeli Atılıyor

Melikgazi Belediyesi, eğitim alanında önemli bir adım daha atarak 3 Kasım Pazartesi günü Esentepe Mahallesi'nde Mustafa Ulubaş İlkokulu'nun temel atma törenini gerçekleştirecek.

 Eğitim Yatırımları ve Toplum Gelişimi

Eğitime yapılan yatırımların toplumun gelişimi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Melikgazi'de artan nüfusla birlikte yeni okulların inşası devam ediyor. Her yeni okul, geleceğe yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.

Okul Projesinin Detayları

Yeni okul, zemin ve iki katlı olarak tasarlanacak ve toplamda 12 derslik içerecek. Çağın gereksinimlerine uygun modern bir şekilde planlanan okul, çocukların ve gençlerin daha iyi imkânlarda eğitim almasını amaçlıyor. Temel atma töreni, 3 Kasım Pazartesi günü saat 13.00'te Esentepe Mahallesi Yel Sokak'ta gerçekleştirilecek ve tüm vatandaşlar davet ediliyor.

Bu okul projesi, Melikgazi Belediyesi'nin eğitim alanındaki taahhüdünü ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik yaptığı çalışmaları bir kez daha gözler önüne seriyor. Eğitimdeki bu yeni yatırım, geleceğin teminatı olan çocukların daha iyi koşullarda yetişmesine katkı sağlayacak.

Haber Merkezi

