Esenyurt'ta İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga

Esenyurt Mahallesi'nde meydana geleniki grup arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi Kahramanlar Parkı’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.B. isimli şahıs bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs A.B. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi

