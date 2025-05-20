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Esenyurt'ta kendisinden haber alınmayan şahıs evinde ölü bulundu

Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi'nde 3-4 gündür kendisinden haber alınamayan H.D.(69) evinde ölü bulundu.

Esenyurt'ta kendisinden haber alınmayan şahıs evinde ölü bulundu

Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi Erman Sokak’ta ikamet eden H.D.’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Eve girerken yoğunlaşan koku sonucu yetkililer H.D.’nin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri çalışma yaptıktan sonra yaşlı şahsın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi

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