Eşi evi terk eden şahıs tüfekla havaya ateş açtı
Kayseri'de iddiaya göre eşi evi terk eden D.U. havaya rastgele ateş ettikten sonra polisler tarafından alındı.
Olay saat 19.00 sıralarında Melikgazi İlçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre eşi evi terk eden D.U. isimli erkek şahıs av tüfeğini bünadan çıktı ve rastgele ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak uzun uğraşları sonucu şahsı gözaltına aldı.