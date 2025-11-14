Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Olay saat 19.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre R.A. isimli erkek şahıs konuşmak için boşanma aşamasındaki eşi R.A.’yı aşağı çağırdı. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada R.A. isimli erkek şahıs eşi R.A.’yı boynundan bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın şüphelisi polis tarafından yakalandı. Hayatını kaybeden kadının naaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.