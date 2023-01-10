Eşini bıçaklayan adam kaçtı

Kayseri'de iddiaya göre bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 

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  • 10.01.2023 17:23
  • Güncelleme: 10.01.2023 17:23
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Eşini bıçaklayan adam kaçtı

Olay, Kocasinan İlçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi 4292. Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre apartmanda yaşayan bir çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi eşini bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı kadın Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. 

Eşini yaralayıp kaçan kişi ise polis ekipleri tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1ha

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