Eşini maket bıçağı ile yaralayan sanığın yargılandığı dava ertelendi

Olay Mayıs 2025 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre A.C. isimli erkek şahıs o tarihte evli olduğu M.K.’nın yaşadığı eve balkondan girerek maket bıçağı ile yaraladı. A.C. hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık A.C. ve avukatı katılırken, boşandığı eşi müşteki M.K. ise katılmadı. Mahkemede söz alan tutuklu sanık A.C., “Önceki savunmalarımı tekrar ederim” diye belirtti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek müştekinin tedavisi nedeniyle Adli Tıp Raporunun beklenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.