Eşini maket bıçağı yaralayan şahıs: Pişmanım

Kayseri'de o tarihte evli olduğu M.K.'yi maket bıçağı ile yaraladığı gerekçesiyle yargılanan A.C., 'pişmanım' dedi.

Eşini maket bıçağı yaralayan şahıs: Pişmanım

Olay, 2025 Mayıs ayında meydana geldi. İddiaya göre A.C. o tarihte evli olduğu M.K.’nın yaşadığı eve balkondan girerek maket bıçağı ile yaraladı. A.C. hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Davanın bugünki duruşmasına duruşmasına tutuklu sanık A.C. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki M.K. katılmadı. Mahkemede söz alan tutuklu sanık A.C., “Pişmanım” dedi.  Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinün devamına karar vererek beklenen evrakların gelmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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