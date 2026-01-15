  • Haberler
Kayseri'de o tarihte evli olduğu M.K.'yi maket bıçağı ile yaralayan A.C.'nin yargılanmasına devam edildi.

Eşini maket bıçağı yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Olay Mayıs 2025 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre A.C. isimli erkek şahıs o tarihte evli olduğu M.K.’nın yaşadığı eve balkondan girerek yaraladı. A.C. hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık A.C. ve boşandığı eşi müşteki M.K. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemede söz alan tutuklu sanık A.C., “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Uzun zamandır tutukluyum beraatimi talep ederim” diye belirtti. Müşteki M.K. ise, şikayetinin devam ettiğini belirtti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

