Eşini öldüren şahsın yakını, olayın ayrıtılarını anlattı

Tartıştığı eşini öldürmekle suçlanan şahsın yakını: Olaya G.S.’nın ikinci bir telefonla uygunsuz yazışmaları neden old



Kocasinan İlçesine bağlı Akin Mahallesi’nde iddiaya göre eşini kadını tabancayla vurarak ölümüne sebep olmakla suçlanan kocası H.A.S.’ın yakınları olayın G.S. isimli kadının ikinci bir telefonla uygunsuz yazışmaları neden oldu belirtildi.

Olay 20 Mart saat 09.00’da Kocasinan İlçesi Akin Mahallesi Topakkaya Sokak’da bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre H.A.S. eşi G.S.’yi tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri G.S. isimli kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Emniyet görevlileri olayın şüphelisi H.A.S.’ı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay nedeniyle ifadesi alınan H.A.S.’ın ağabeyi M.S.’nin ifadesinde, “19.03.2026 günü saat 22.00 sıralarında ben eve geldim. Ben eve geldiğimde kardeşim evde yoktu ve ben uyumak için yukarıya evime çıktım. Ben uyuduğum esnada gürültü sesıyle uyandım. Koşarak aşağı kata indim. G.S.’nin kardeşim H.A.S. ile itiştiğini arbede yaşadıklarını gördüm. Bende 'Ne oluyor ne yapıyorsunuz siz?' dediğimde kardeşim bana 'Abi bu kadında telefon yakadım. Telefonda 3 -4 farklı kişilerle konuşmalar uygunsuz resimler, uygunsuz videolar, uygunsuz ses kayıtları vardi' dedi. Bende telefonu kardeşimin elinden aldım ve ona ‘sen bi dışarı çık hava al’ dedim. G.S. bana 'Bu yaptıklarım size az, kardeşine boynuz taktırıp gezdireceğim. Hiçbir şeyi hak etmiyorsuz' gibi söylemlerde bulunarak ağır tahriklerde bulundu. Kardeşime ‘pazartesi günü ben G.S.’yi götürürüm anlaşmalı boşanırsın, bu olayı bu şekilde kapatırız. Ortada iki tane çocuk var' dedim. Kardeşim de çocuklarına düşkündür o yüzden ‘tamam abi haklısın, sen ne diyorsan’ o diyerek çıkıp galeriye gitti” dediği öğrenildi.

“ANNEM: G.S.’Yİ YERDE KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM. SONRADA H.A.S. DIŞARDAN GELDİ’DEDİ”

M.S.’nin ifadesinin son kısmında, “Ben yolda gelirken annem'e sordum ne oldu diye oda bana ‘H.A.S.’gilin odadan 1 el silah sesi geldi ve ben silah sesini duyunca kalktım odaya doğru vardığımda, G.S.’yi yerde kanlar içinde gördüm. Sonrada H.A.S. dışardan geldi ve bayılmışım’ dedi. Olayla ilgili bilgim bu kadar. Ben içeri girmedim” dediği belirtildi.