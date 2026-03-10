Eşini öldürmeye teşebbüsten ceza alan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı



Kayseri’de eşi S.B.’yi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanarak cezaya çarptırılan şahsın yeniden yargılanmasına başlandı.

Kayseri M.C.T. hakkında eşi S.B.’yi öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verildi. Verilen karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık M.C.T. ile katılan S.B. ve avukatı katılırken sanık avukatı duruşmaya katılamadı. Mahkemede konuşan sanık M.T.C., “S.B. çelişkili ifadeler veriyor. Tutuklu kaldığım süre de göz önünde bulundurularak tahliyemi talep ederim” dedi. Katılan S.B. ise, “Şikayetim devam ediyor. Sanığın tutukluluğunun devamını ve cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Mahkeme savcısı sanığın, ‘eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.