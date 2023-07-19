Eşini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı şahsı yaralayan kişi tahliye edildi

Kayseri’de geçen yıl meydana gelen olayda iddiaya göre E.P., sosyal medya üzerinden ve yakınına giderek rahatsız ettiği kadının kocası tarafından uyarıldı. Bir süre sonra trafikte karşılaşan M.Ö. ile E.P.’nin aracı kaza yaptı. Kazadan sonra kavga çıktı. Daha sonra M.Ö. ve arkadaşı ‘Yaralama’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Müşteki sanıklar hakkında açılan dava 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Mahkemeye katılan tutuklu müşteki-sanık M.Ö. “Eşimi sosyal medyadan ve karşısına çıkarak rahatsız ediyordu. Trafikte karşılaştık. Beni tahrik etti. Aracını üstüne sürdü ben de onun üstüne sürdüm. Kaza oldu. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

M.Ö.’nün avukatı ise “E.P., müvekkilimin hem eşini hem kızını rahatsız etmiştir. Bu nedenle kendi evlerinden ayrılıp kiraya çıkmışlardır. Sabıka kaydı çıkmasa da E.P.’nin adı 4-5 olaya karışmış ve şahıs polis memurluğundan ihraç edilmiştir” dedi.

E.P. ise suçlamayı reddederek “Kadının namusu var da erkeğin yok mu? Burada mağdur olan benim” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu müşteki - sanık M.Ö.’nün tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.