Eşinin beraber olduğu adamı dövdü, 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı

Pınarbaşı İlçesi’nde Y.D., eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle V.Ç.’yi dövdü. ‘Yaralama’ suçuyla yargılanan Y.D. şartlı tahliye edildi.

Olay, Pınarbaşı İlçesinde 6 Şubat’ta meydana geldi. İddiaya göre Y.D. beraberindeki B.D. ve M.G. ile eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle V.Ç.’yle yanında bulunan R.D. ve B.P.’yi dövdü. Y.D. B.D. ve M.G. hakkında ‘Yaralama’, ‘Cebir tehdit’ suçlarından dava açıldı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne müşteki V.Ç. ile mağdurlar R.D. ile B.P. katılmazken sanıklardan Y.D. ve sanık avukatları katıldı.

SANIK Y.D.: SUÇSUZUM

Mahkemede ifadesi alınan Y.D., “Suçsuzum. İhanete uğradım. Çocuklarımın velayetini ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti Y.D. ve B.D.ye toplamda 6 yıl 10 ay hapis cezası vererek şartlı tahliye ve yurtdışı yasağı verdi.