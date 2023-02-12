Eski AK Parti’li Pelin Gündeş Bakır’dan, Mehmet Özhaseki’ye ‘imar barışı’ çıkışı

AK Parti Kayseri milletvekilliği yapan ve sonrasında partiden ihraç edilen Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye yüklendi. Özhaseki’nin bir dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını anımsatan Bakır paylaşımında, “Sahi eski bir Çevre Şehircilik Bakanı vardı. Avukattı. Mehmet Özhaseki. Hatta 2018’de imar barışı çıkarmıştı. O nerede? O niye çalışmalara katılmıyor? O da deprem bölgesindeki çalışmalara katılsın. Genel Başkan Yardımcısı değil mi o?” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma, Mehmet Özhaseki ya da AK Parti’den şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.