Eski AK Parti'li Pelin Gündeş Bakır'dan, Mehmet Özhaseki'ye 'imar barışı' çıkışı

 Önceki dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlık yaptığını ve imar barışı yasasını çıkarttığını hatırlatarak 'O nerede? Çalışmalara niye katılmıyor?' diye sordu. 

PAYLAŞ
  • 12.02.2023 16:54
  • Güncelleme: 12.02.2023 16:54
  • 191
Eski AK Parti'li Pelin Gündeş Bakır'dan, Mehmet Özhaseki'ye 'imar barışı' çıkışı

AK Parti Kayseri milletvekilliği yapan ve sonrasında partiden ihraç edilen Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye yüklendi. Özhaseki’nin bir dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını anımsatan Bakır paylaşımında, “Sahi eski bir Çevre Şehircilik Bakanı vardı. Avukattı. Mehmet Özhaseki. Hatta 2018’de imar barışı çıkarmıştı. O nerede? O niye çalışmalara katılmıyor? O da deprem bölgesindeki çalışmalara katılsın. Genel Başkan Yardımcısı değil mi o?” ifadelerini kullandı. 

Bu paylaşıma, Mehmet Özhaseki ya da AK Parti’den şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eski AK Parti'li Pelin Gündeş Bakır'dan, Mehmet Özhaseki'ye 'imar barışı' çıkışı

Eski AK Parti’li Pelin Gündeş Bakır’dan, Mehmet Özhaseki’ye ‘imar barışı’ çıkışı

Kayseri'de boş tüpler, depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanıyor

Kayseri’de boş tüpler, depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanıyor

Develi'de deprem bölgesi için çadır üretimine başladılar

Develi'de deprem bölgesi için çadır üretimine başladılar

Dedeman Otel depremzedelere kapılarını açtı

Dedeman Otel depremzedelere kapılarını açtı

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavan daha sevk edildi

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavan daha sevk edildi

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Güngör'den 'Birlik' mesajı

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Güngör'den 'Birlik' mesajı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

4
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski vekil'den Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Çağrı

Eski vekil’den Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Çağrı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri Valiliği: 'Hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır'

Kayseri Valiliği: 'Hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır'

Deprem bölgesinden gelenlere yürek ısıtan karşılama

Deprem bölgesinden gelenlere yürek ısıtan karşılama

Depremzedelere ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

Depremzedelere ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

Hasar tespit çalışmaları ücretsiz yapılıyor

Hasar tespit çalışmaları ücretsiz yapılıyor

Kayseri'de deprem bölgesi için soba üretiliyor

Kayseri’de deprem bölgesi için soba üretiliyor