Eski Askon Başkanı Ali Özcan, YRP İl Başkanı Oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın talimatıyla, Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığına Abdullah Turaç’ın yerine Ali Özcan atandı.

YRP Kayseri İl Başkanı Ali Özcan: “Bundan sonraki süreçte de Abdullah Başkanım nasıl bir politika uyguladıysa benzer bir politikayla üzerine koymaya çalışacağız. Bu bir bayrak değişimiydi. Biz de o bayrağı daha yukarıya taşıyabilmenin adına elimizden gelen gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Allah nasip ederse Kayseri'de basılmadık toprak, sıkılmadık el bırakmayacak desturuyla gece gündüz çalışacağız. Davamızı, partimizi, birinci parti nasıl yapabiliriz? Onun gayreti içerisinde olacağız. Sürecin çok başındayız. Hem başkanımızın tecrübelerinden yararlanacağız. Bir ve beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Hem de Kayseri kamuoyunun malumu üzerine Kayseri'de Yenilen Refah Partisi şu an ikinci parti konumunda. Bu ikinci parti konumunu nasıl birinci parti yaparız? Onun çabası içerisinde olacağız. İnanırsak başarının geleceğini düşünüyorum. Bu da gelecek gibi duruyor. Kamuoyundan ve görüştüğümüz isimlerden, iş dünyasından, halkımızdan, vatandaşlarımızdan birçoğundan olumlu tepkiler aldık. Olumlu tepkilerin neticesinde de genel başkanımızın da takdirleriyle görevi almış bulunmaktayız. Zorlu bir süreç ama altından kalkacağız, başaracağız. Yeniden Refah Partisi Kayseri’de rüzgar gibi esecek” ifadelerini kullandı.