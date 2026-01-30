Eski Aynalı Cami Yeniden İnşa Ediliyor

İlçenin fiziki kalkınmasının yanı sıra manevi gelişimine de önem veren Melikgazi Belediyesi, okullar, sağlık merkezleri, sosyal tesisler, kütüphaneler ve parklar gibi birçok projeyi hayata geçiriyor. Yeni inşa edilecek Aynalı Cami, 240 kişilik kapasitesiyle topluma hizmet edecek. Camide şadırvan, imam odası, imam evi ve çok amaçlı salon gibi alanlar bulunacak.

Aynalı Cami’nin inşaatı, bir hayırseverin maddi desteği ile hızla ilerliyor. Bu proje, sadece bir ibadethane olmanın ötesinde, mahalle sakinlerinin sosyal buluşma noktası haline gelmeyi de amaçlıyor. Gençler ve kadınlar, cami bünyesinde düzenlenecek etkinliklerde bir araya gelecek.

Yeni caminin, Melikgazi için hayırlı olması ve toplumsal değerleri güçlendirmesi bekleniyor.