Eski Bakan Özhaseki'nin eşi tablolarını sergiledi

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Haseki Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Neşe S. Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve birçok protokol üyesi katıldı.

Mehmet Özhaseki, konuşmasında, “Burada bir sanatçının eşi olarak bulunuyorum. 40 yıl boyunca sağ olsun hep yanımda durdu,” diyerek, eşinin sanat yolculuğuna olan desteğini vurguladı. Katılımcılara teşekkür eden Özhaseki, “Ailemizin en yakınları sizlersiniz. Allah razı olsun,” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, serginin önemine dikkat çekerek, “Renklerin dilinin, yılların çalışmasının, yılların emeğinin karşılığında neler ortaya çıktığını heyecanla görmek istiyorum,” dedi.

Av. Neşe S. Özhaseki de, sergide yer alan eserlerin yılların emeği olduğunu belirterek, KAYMEK’in profesyonelliğine vurgu yaptı. “Buradaki hizmetlerin halkımızın daha çok tanınması amacıyla sergi salonu olarak burayı tercih ettim,” dedi.

Açılışın ardından, protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri inceledi ve sanatçılara teşekkür etti. Bu etkinlik, Kayseri’de sanatın ve sanatçının desteklenmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.