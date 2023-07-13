Eski Başçavuş Dursun Ataş, Emekli Astsubayların dert ortağı

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ı ziyaret eden Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, eski bir astsubay olan Ataş'a sorunlarını anlattılar.

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  • 13.07.2023 18:58
  • Güncelleme: 13.07.2023 18:58
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Eski Başçavuş Dursun Ataş, Emekli Astsubayların dert ortağı

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ı ziyaret eden Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, eski bir astsubay olan Ataş'a sorunlarını anlattılar.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Sn. Hamza DÜRGEN ve yönetim kurulu üyeleri İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ı makamında ziyaret ederek, astsubayların sorunlarını aktardılar.

Eski bir Astsubay Başçavuş olan Milletvekili Dursun Ataş da,astsubayların sorunlarına sahip çıkarak TEMAD yönetimiyle istişarelerde bulundu.

 

Haber Merkezi

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