Eski Başkan Hüsamettin Çetinbulut son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin eski belediye başkanı Hüsamettin Çetinbulut hayatını kaybetmesinin ardından bugün Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri'de 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra yapılan ilk yerel seçimleri (1984) kazanan 48'inci belediye başkanı Hüsamettin Çetinbulut hayatını kaybetti. Hüsamettin Çetinbulut'un cenazesi 25 Eylül perşembe günü öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

