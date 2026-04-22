Eski Başkan Özışık; “Kayseri Şeker, taşınmazlarını hukuka aykırı olarak satışa çıkardı”

Kayseri Şeker Fabrikası, mülkiyetinde bulunan 4 adet taşınmazı satışa çıkardı. Açık arttırma ile gerçekleşecek ihale, 21.05.2026 Perşembe günü saat:14:30’da Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulv. No:314 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Misafirhane Toplantı salonunda düzenlenecek.

Kayseri Şeker tarafından ihale ile satışa çıkarılan taşınmazların hukuka aykırı olduğunu ifade eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Eski Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık, konuya ilişkin tedbir kararı alınması için mahkemeye dilekçe verdi.

Eski Başkan Özışık; “Mevcut yönetim , 26/08/2025 tarihli Genel Kurul ile kendilerine 11. Nolu gündem maddesi ile e TTK. 395 ve 396 maddelerine göre yetki ve izin almışlardır. Bu yasa maddeleri; madde 395- şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı, madde 396- rekabet yasağını düzenleyen maddelerdir. Yani.. Artık şirket yöneticileri, Türk Ticaret kanununun özellikle yasakladığı, şirketle kendi adlarına işlem yapma yasağı, Yakınlarla ve akrabalarla iş yapma yasağı, Şirketin bu kişilere kefil olamama ve teminat verememe yasağı, Şirketin konusuna giren işlerle ilgili kendi nam ve hesabına işlem yapma yasağını, genel kurul da kendi lehlerine kaldırmışlardır. Daha sonra. Aradan 10 ay geçmeden şirketin önemli mal varlıklarının satışa çıkarmışlardır. Kimlere satacaklarını ise artık yukarıdaki yetki ile belirlemişlerdir. Ancak, Gözardı ettikleri başka bir yasak var. TTK. 408/2-F maddesi gereğince bunu yapamazlar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Özışık konuşmasında fabrikanın sermayesinin 1,5 katı değerinde bir satışın hukuka aykırı olduğuna dikkat çekerek; “Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş nin bu günkü sermayesi 3.000.000.000 Tl. (Üçmilyar Türk Lirası). Satışa çıkardıkları gayrimenkullerin değeri 4.395.178.200 TL. (dört milyar üçyüzdoksanbeş milyon yüzyetmişsekiz bin ikiyüz Türk lirası) muhammen bedeli. Yani fabrikanın sermayesinin tamı tamına 1,5 katı değerinde ki, (bu ihale aşamasında hangi rakama çıkacağı

belli değildir), fabrika mal varlığını satışa çıkarmışlardır. Beyler, şirket yöneticileri, çiftçiler, alıcılar, şunu bilin ki, TTK. 408/2-f ye göre bu satış yetkisiz ve suç oluşturmaktadır. Böyle bir satışı ancak genel kurul kararı ile yapılabilir ve bu devredilemez bir yetkidir. Özellikle yönetim kurulu üyelerinin her birine sesleniyorum. Böyle bir satışa izin verdiğinizde bu satışın bedelini sizin torunlarını dahil herkesten tahsil ederler, bunun altında kalkamazsınız. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizi, anne ve babanızı büyük bir borç ve yükün altına sokarsınız. Alıcılar, böyle bir satışa girip bu taşınmazları alırsanız eğer, bu taşınmalar sadece emanetçisi olursunuz. Bile bile bu satışlara girdiğiniz için paralarınızı geri alamayacağınız gibi taşınmazlar 10 yıl bile geçse elinizden alınır. Asla iyi niyet iddiasında bulunamazsınız” açıklamasını yaptı.

Çiftçilere seslenen Özışık; “Şirketin ortağı 27 kooperatifin temsilcileri. Varlık Fonu temsilcileri. Şirketin borsadaki ortakları. Hakkınız ve paralarınız gasp ediliyor. Susmayın artık, yeter! Hepiniz töhmet altındasınız; bu büyük günaha ve suça ortak olmayın artık. Sayın devlet yöneticilerimiz, sayın siyasiler,

sayın mülki erkân ve yetkili bürokrasi. Kurtarın artık bu şehri ve bu çiftçinin mallarını bu yöneticilerin elinden! Şimdi o fabrikayı devletin denetimine ve kayyumuna devretmezseniz; bilin ki bu, yok oluşa bilerek şahit olup bilerek göz yummanız anlamına gelecektir. Bu suça ortak olmayın. Adı her ne olursa olsun, kimsenin yanında olmayın; sadece ve sadece çiftçinin yanında olun. Ey çiftçiler. Sesinizi yükseltmenin yanında T.C. mahkemelerine gidin, tedbirler isteyin, kayyum tayinini talep edin. Hiç kimse yoksa mahkemeler var. Yeter artık, bu hukuksuzluğa göz yummayın. Ayağa kalkın; kendiniz için değil, evlatlarınız ve torunlarınız için” diye konuştu.