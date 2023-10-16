Eski Başkan Yıldız vurulmuş halde bulundu

Kayseri’de önceki dönem Sarıoğlan Belediye Başkanı olan Ali Osman Yıldız bir otoparkta tabanca ile göğsünden vurulmuş halde bulundu. Yıldız’ı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldız’ı ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Şu an ameliyatta olan Yıldız’ın durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Öte yandan polis olayın intihar şüphesi üzerinde duruyor. Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.