Eski Beğendik Marketlere ait depo icradan satışa çıkarıldı

Kayseri'nin zincir marketi olan Beğendik Marketlerine ait depo icradan satışa çıkarıldı.

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  • 04.07.2023 19:56
  • Güncelleme: 04.07.2023 19:56
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Eski Beğendik Marketlere ait depo icradan satışa çıkarıldı

Kayseri’de 1986 yılında kurulan Kayseri’de birçok şubesi bulunan ve Ankara ile Nevşehir’de de şubeleri açılan Beğendik Marketler önce şube kapatma yoluna gitti. Daha sonra da 2020 yılında firma için iflas kararı çıkartılmıştı. Şirkete ait depo satışa çıkarıldı. İcra dairesi tarafından yapılacak satış için fiyat artırma talebinin 20 Temmuz’da sona ereceği kaydedildi. Şu ana kadar 127 teklifin verildiği ilan 20 milyon 550 bin 500 TL’den başlarken en yüksek teklif olarak 36 milyon 799 bin 500 TL olarak açıklandı.

1ha

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