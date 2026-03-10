Kayseri'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Kabri Başında Anıldı

CHP'li belediye başkanları, meclis üyeleri, aile yakınları ve sevenleri tarafından kabri başında anılan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Niyazi Bahçecioğlu için aşrı şerifler okunup dualar edilerek, rahmet dilendi.

1934 Yılında kayseri'de doğan Niyazi Bahçecioğlu, 1973 ve 1977 yıllarındaki yerel seçimlerini kazanıp aralıksız 1980 yılına kadar Kayseri Belediye Başkanlığı yapmış ve 12 Eylül 1980 darbe yönetimi tarafından görevden alınmıştı.

1989 yerel seçimlerinde Büyükşehir'e dönüşen Kayseri'nin ilk Belediye Başkanı olarak 1994 yılına kadar Belediye Başkanlığını görevine devam etmiş ve 10 Mart 2013 yılında vefat etmişti.