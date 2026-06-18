Eski Bina Görevlisi, Yöneticisini Bıçakladı
Kayseri'de bir sitenin yöneticisi M.Ü. (43), aidat ve fatura borcu nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada eski apartman görevlisi tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede yöneticilik yapan M.Ü. (43) ile faturalarını ödemeden kaldığı konuttan ayrıldığı öne sürülen eski apartman görevlisi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eski apartman görevlisi, yanında bulunan bıçakla M.Ü.’yü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı site yöneticisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
(RHA)