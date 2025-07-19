Eski Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen’in ismi Bünyan'da bir sokağa verildi.

Turgut Gülen'in çalışkanlığı ve aile yapısıyla Bünyan'da taht kurduğunu belirten Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Bünyan'da yaklaşık 4.5 yıl görev yapmış sayın kaymakamımız, gerek şahsiyeti ve kişiliği ile gerek dürüstlüğü ile gerek çalışkanlığıyla gerekse de aile yapısıyla Bünyan'ımızın gönlünde taht kurmuş bir isimdir. Sayın kaymakamımızın daha görevden gidişi belli değildi mecliste bir gün sohbet ediyoruz arkadaşlarla. Dedim ki Bünyan'da kaymakam beyin ismini ölümsüzleştirelim arkadaşlar dedim. Bizde zaten muhalefet yok. 3 Parti birlikte hareket ediyoruz. Bütün meclis üyeleri oy birliği ile kararımızı aldık bu caddenin ismine Kaymakam Turgut Gülen ismini verdik. burada da kaymakamımızı da ölümsüzleştirmek istedik. Bu ismi buraya vermekten dolayı Bünyan'ın bir temsilcisi olarak, belediye başkanı olarak gerçekten onur duyuyorum gurur duyuyorum. Sayın kaymakamımızı da çok seviyoruz. Kendilerine yeni görev yeri Susurluk'ta da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.