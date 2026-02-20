Eski Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Göz tutuklandı

  • Haberler
Kayseri'de MİT Başkanlığı - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalarda gözaltına alınan eski DEVA Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İl Başkanı İbrahim Göz'ün tutuklandığı öğrenildi.

MİT Başkanlığı - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik 8 ay süren teknik - fiziki takip ve dinleme sonucunda geçtiğimiz gün operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan isimlerden DEVA partisi eski il başkanlarından ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Göz tutuklandı.

Haber Merkezi

