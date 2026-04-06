Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kayseri Ziyareti
Bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye gelen, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında heyete; AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Şaban Çopuroğlu ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti.