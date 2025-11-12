Eski ehliyetle kaza yapan sigorta kapsamı dışında kalacak

Eski tip ehliyetlerin yenileme tarihi 31 Ekim 2025'de doldu. Bu süre zarfında yenileme yapmayanlara ve eski tip ehliyet ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12 bin 978 TL'ye kadar para cezası uygulanacak. Ancak eski tip ehliyet kullananlar bir başka problemle daha karşı karşıya kalacak.

Sigorta sektöründen gelen açıklamalar, konunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sigorta şirketleri, poliçe şartlarının en temel maddelerinden birinin "sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması" olduğunu vurguluyor. Eski ehliyet geçersiz sayıldığı için bu şart ihlal edilmiş oluyor.