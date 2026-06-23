Eski Eniştesine Otomobille Çarpıp Ölümüne Neden Olduğu İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı

Olay, 21 Haziran günü gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre S.Ö. yönetimindeki 38 AHS 929 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Coşkun’a çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Coşkun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli aracı kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, sürücünün ikamet ettiği binanın önünde park halinde buldu. Bir süre sonra S.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan S.T.’nin polisi arayarak teslim olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu S.Ö.’nün Coşkun’a çarptıktan sonra otomobiliyle üzerinden geçtiği tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ö. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Serdar Coşkun’un, şüpheli S.Ö.’nün eski eniştesi olduğu, ablasından uzun süre önce boşandığı ve taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.